رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد الشرطة العسكرية الملكية، حول واجباتها في مراقبة الضبط والربط العسكري، وسير عملها في إسناد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وتنفيذ التعليمات وكيفية التعامل معها، بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية منتسبي الجيش العربي.
وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة غرفة القيادة والسيطرة التي تعمل على أنظمة تتبع مسار القوافل وحركة الآليات العسكرية، ومراقبة حالة الطقس على مدار الساعة لإرشاد السائقين على الطرقات في مختلف الأحوال الجوية، كما شاهد من خلال شاشات العرض أماكن الدوريات العاملة في الميدان، مؤكداً حرص القيادة العامة على تزويد الشرطة العسكرية بما يلزمها من معدات وتقنيات حديثة متخصصة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
وفي نهاية الزيارة، دوّن رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل كبار الزوار بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية وعدد من مدراء القيادة العامة، مثنياً على المستوى المتميز والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها مرتبات الشرطة العسكرية الملكية.
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