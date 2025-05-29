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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
 
الخميس، 29-05-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز عن المهام والواجبات وابرز محاور التحديث والتطوير التي تنفذها المنطقة، والخطط المعدة لهذه الغاية بهدف تعزيز قدرات مرتباتها على الواجهات الحدودية للتعامل مع مختلف عمليات التسلل والتهريب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية و إدارات الأجهزة الأمنية المعنية.


كما اطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على الخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز قدرات القوات العاملة على الواجهات الحدودية، مؤكدًا استمرار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع المناطق العسكرية لتمكينها من تنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية.


وشدد اللواء الحنيطي على أهمية تعزيز الجاهزية العملياتية، وتطوير أداء التشكيلات، وضمان التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية، مشيدًا بدور قوات حرس الحدود والوحدات والتشكيلات التي تسانده وجهودها في حماية حدود المملكة وحفظ الأمن والاستقرار.


وتفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة مسجد المنطقة الذي تم توسعته وإجراء الصيانة اللازمة له مؤكدا على أهمية دور المساجد في تعزيز الأخلاق النبيلة وغرس القيم الإسلامية ونشر العلم والمعرفة.

 
gnews

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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية



 
 





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