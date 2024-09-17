رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي/١

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.

اضافة اعلان



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين قدمهما قائد المنطقة وقائد اللواء حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام التي تقوم بها تشكيلات ووحدات المنطقة، إضافة إلى مراحل التدريب الجماعي للواء في منطقة التدريب المخصصة والأهداف المرجوة منه.