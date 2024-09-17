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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي/١

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
رئيس هيئة الأركان المشتركة
الثلاثاء، 17-09-2024 06:45 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين قدمهما قائد المنطقة وقائد اللواء حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام التي تقوم بها تشكيلات ووحدات المنطقة، إضافة إلى مراحل التدريب الجماعي للواء في منطقة التدريب المخصصة والأهداف المرجوة منه.


وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجهود التي تبذلها مرتبات المنطقة وبمستوى الجاهزية والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها، مؤكداً استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتطوير قدرات التشكيلات والوحدات بالتكنولوجيا الحديثة و توظيف الطائرات المسيرة بكافة أنواعها القتالية والاستطلاعية لخدمة مهمة القوات المسلحة، علاوة على المضي بتنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى بالاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة وعلى مختلف الجوانب التدريبية والعملياتية واللوجستية، بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكفاءة وفاعلية.
حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، وقادة التشكيلات والوحدات في المنطقة العسكرية الوسطى.

 
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