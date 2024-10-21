رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

08:35 م

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الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، قيادة مشاغل الحسين الرئيسية، التابعة لسلاح الصيانة الملكي وكان في استقباله مدير السلاح وقائد المشاغل. اضافة اعلان





واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدّمه قائد المشاغل عن المهام والواجبات، بالإضافة إلى الجهود التي تقدمها في دعم وإسناد وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، والمساعي المستمرة في صيانة وتحديث المعدات والآليات العسكرية، لتعزيز قدراتها القتالية لتتمكن من أداء مهامها بفعالية في مختلف الظروف الميدانية.



وجال اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، في شعبة الإنتاج والترميم، حيث استمع إلى شرح مفصل عن مراحل إعادة بناء وترميم دبابة الحسين والأسلحة الأخرى، من خلال إعادة تأهيل المعدات والآليات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية لها بأفضل جدوى اقتصادية وأعلى مستوى من الاعتمادية.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالاحترافية المميزة التي شهدتها مديرية سلاح الصيانة الملكي، وبالمستوى المتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التصنيع العسكري والصيانة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات والمهام بكفاءة عالية، علاوة على ضمان جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات والتحديات المستقبلية .