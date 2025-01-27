رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، قيادة مشاغل الحسين الرئيسية، التابعة لسلاح الصيانة الملكي وكان في استقباله مدير السلاح وقائد المشاغل.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدّمه قائد المشاغل عن أبرز المهام والواجبات والتطورات التي شهدتها المشاغل، بالإضافة إلى دورها في تقديم الدعم والإسناد الفني لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للمحافظة على الجاهزية الفنية والقتالية للآليات والمعدات العاملة فيها.



وشاهد اللواء الركن الحنيطي، معرضاً يضم بعض الأجهزة والمعدات العسكرية جرى تصنيعها وتطويرها في مشاغل الحسين الرئيسية.