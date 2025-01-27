رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدّمه قائد المشاغل عن أبرز المهام والواجبات والتطورات التي شهدتها المشاغل، بالإضافة إلى دورها في تقديم الدعم والإسناد الفني لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للمحافظة على الجاهزية الفنية والقتالية للآليات والمعدات العاملة فيها.
وشاهد اللواء الركن الحنيطي، معرضاً يضم بعض الأجهزة والمعدات العسكرية جرى تصنيعها وتطويرها في مشاغل الحسين الرئيسية.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بدور المشاغل في صيانة وتطوير وتحديث آليات ومعدات القوات المسلحة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات وتمكن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من أداء المهام بكفاءة عالية، علاوة على ضمان جاهزيتها للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات.
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