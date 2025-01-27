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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية
الإثنين، 27-01-2025 08:20 م

الوكيل الإخباري-    زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، قيادة مشاغل الحسين الرئيسية، التابعة لسلاح الصيانة الملكي وكان في استقباله مدير السلاح وقائد المشاغل.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدّمه قائد المشاغل عن أبرز المهام والواجبات والتطورات التي شهدتها المشاغل، بالإضافة إلى دورها في تقديم الدعم والإسناد الفني لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للمحافظة على الجاهزية الفنية والقتالية للآليات والمعدات العاملة فيها.


وشاهد اللواء الركن الحنيطي، معرضاً يضم بعض الأجهزة والمعدات العسكرية جرى تصنيعها وتطويرها في مشاغل الحسين الرئيسية.


وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بدور المشاغل في صيانة وتطوير وتحديث آليات ومعدات القوات المسلحة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات وتمكن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من أداء المهام بكفاءة عالية، علاوة على ضمان جاهزيتها للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات.

 
gnews

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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية



 




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