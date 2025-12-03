رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كلية الملك الحسين الجوية

05:11 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، كلية الملك الحسين الجوية، حيث كان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي. اضافة اعلان





واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة إلى إيجازٍ قدّمه آمر الكلية تضمن عرضاً للجهود المبذولة في تطوير المناهج التعليمية وأساليب المحاكاة الحديثة لبرامج الطيران، إضافة إلى برامج التدريب الأساسية والمتقدمة، والخطط المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الطيارين والمتدربين بما ينسجم مع المتطلبات الدفاعية الحديثة والتطور السريع في التكنولوجيا العسكرية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن كلية الملك الحسين الجوية تعد صرحاً تدريبياً متقدماً يسهم في إعداد جيل من الطيارين القادرين على تنفيذ مختلف المهام بكفاءة واقتدار، مبيناً أن القيادة العامة للقوات المسلحة مستمرة في مسيرة التحديث والتطوير لضمان أداء مهام وواجبات سلاح الجو الملكي على أكمل وجه.



كما التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكلية، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمناً الجهود التي يبذلونها وما يتمتعون به من جاهزية ومعنويات عالية.

