رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مجمع الملك الحسين للأعمال

وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال زيارته الخطط والبرامج المستقبلية ومشاريع التوسعة للمرحلة القادمة التي سينفذها المجمع، والساعية لأن يصبح مجمع الأعمال المملوك للقوات المسلحة الأردنية حاضنة لريادة الأعمال وفقاً للرؤى الملكية السامية ضمن بيئة متطورة وعملية مناسبة توفر العديد من المساحات والمرافق والخدمات التي تدعم نمو الشركات وتطور أعمالها.
واطلع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، على عرض قدمه رئيس مجلس الإدارة، عن المرحلة الحالية والمستقبلية وإنجازات المجمع في السنوات السابقة، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في جعل المجمع منطقة جذب للشركات العالمية والإقليمية والاستثمارات النوعية، والتي توفر فرص عمل للشباب الأردني.
وتم تسليط الضوء على الشركات الواعدة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأنظمة الابتكارات الحديثة في العديد من المجالات الحيوية
ويشار إلى أن المجمع يضم العديد من الشركات من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة والشركات الريادية، والذي وصلت نسبة الإشغال به حاليا إلى 100 بالمائة.
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