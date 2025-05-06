رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن الحدود في موقعها الجديد

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير أمن الحدود تضمن شرحاً مفصّلًا عن المهام والواجبات التي تقوم بها المديرية، ومحاور التحديث والتطوير التي شهدتها وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية في أداء مهامها المتمثلة بتزويد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالأجهزة والمعدات اللازمة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة حرص القيادة العامة على دعم المديرية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة لأداء مهامها الدفاعية والأمنية بكل كفاءة وفاعلية، مشيداً بالدور الذي يقوم به نشامى مديرية أمن الحدود بمختلف مواقعهم، في رصد ومتابعة الواجهات الحدودية، والمشاركة في إحباط مختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب.
كما اطّلع اللواء الركن الحنيطي على الخطط الاستراتيجية التي تنفذها المديرية لضمان أمن واستقرار الواجهات الحدودية للمملكة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية المحتملة، للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
يشار إلى أن مديرية أمن الحدود ومن خلال التنسيق مع المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية والعسكرية أحبطت منذ مطلع العام الحالي 61 محاولة تسلل وتهريب، فيما تم إحباط دخول 204 طائرات مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إضافةً إلى إحباط تهريب 37.325 كغم من المواد المخدرة، وأكثر من 3 مليون حبة مخدرة، و8834 كف حشيش، والتي كان من شأنها التأثير على الأمن الوطني الأردني.
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