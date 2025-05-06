رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن الحدود في موقعها الجديد

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مديرية أمن الحدود، في موقعها الجديد بمنطقة طبربور، للوقوف على جاهزيتها والاطلاع على سير العمل والاستعدادات التي تقوم بها.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير أمن الحدود تضمن شرحاً مفصّلًا عن المهام والواجبات التي تقوم بها المديرية، ومحاور التحديث والتطوير التي شهدتها وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية في أداء مهامها المتمثلة بتزويد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالأجهزة والمعدات اللازمة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة حرص القيادة العامة على دعم المديرية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة لأداء مهامها الدفاعية والأمنية بكل كفاءة وفاعلية، مشيداً بالدور الذي يقوم به نشامى مديرية أمن الحدود بمختلف مواقعهم، في رصد ومتابعة الواجهات الحدودية، والمشاركة في إحباط مختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب.



كما اطّلع اللواء الركن الحنيطي على الخطط الاستراتيجية التي تنفذها المديرية لضمان أمن واستقرار الواجهات الحدودية للمملكة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية المحتملة، للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.