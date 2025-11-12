رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، مديرية أمن وحماية المطارات وكان في استقباله مديرها.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن المهام والواجبات والبرامج التي تقوم بها المديرية وسير الأمور العملياتية والتدريبية والخطط المستقبلية التي تنفذها.



وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة عدداً من المباني والمرافق الإدارية ومسجداً داخل المديرية، واطلع على آلية تنفيذ اجراءات الأمن والحماية داخل المطارات والطائرات، والتي يتم تطبيقها وفق أحدث المعايير والأسس التشغيلية المتعلقة بها.



وأكد اللواء الركن الحنيطي ضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين بشكل يسهم في عكس الصورة المشرقة عن القوات المسلحة واحترافيتها في التعامل مع زوار المملكة من خلال الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع باقي المؤسسات والأجهزة الأمنية العاملة في المطارات، مشيداً بحجم الجهود التي تبذلها مرتبات المديرية.



يذكر أن المباني جرى تجهيزها وتنفيذها وفق أعلى المواصفات والمقاييس الفنية من قبل مديرية الإسكان والأشغال العسكرية بهدف النهوض بالواقع الإداري، وتوفير سبل الراحة لمرتبات المديرية بما يخدم طبيعة عملها، ويضمن أداء مهامها على أكمل وجه.