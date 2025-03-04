رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، وكان في استقباله مديرها.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير الاتحاد الرياضي حول إعداد وتطوير البرامج التدريبية الخاصة بفحوصات اللياقة البدينة، والمبنية على أسس علمية، لإعداد منتسبي القوات المسلحة إعداداً بدنياً سليماً، ما ينعكس إيجاباً على الجاهزية القتالية ليكونوا قادرين على أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة عالية.



وشاهد اللواء الركن الحنيطي خلال جولته في الميادين الخاصة بالمديرية تطبيقات عملية لتمارين نفذها المشاركين في الدورات المنعقدة لديها مثل الكلاستنكس وتمارين الهيت، الكارديو، تسلق الحبال، وتمارين الكروس فيت، التي تتطلب درجة تحمل عالية وقوة وسرعة في التنفيذ، بهدف رفع مستوى لياقة المشاركين إلى أقصى درجة، وتنمية القوة العضلية ورفع كفاءة الجهاز الدوري التنفسي لديهم.

كما شاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة تدريبات رياضية لدورات الدفاع عن النفس القتالية، والرياضة التأسيسية والجيوجتسو والسيجال وغيرها، والتي تهدف إلى تنمية عنصر اللياقة البدنية للمشاركين، وإظهار الروح القتالية لديهم، ليكونوا قادرين على العمل في البيئات العملياتية الصعبة.



وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز والمعنويات العالية والجهود الكبيرة التي تقوم بها مرتبات المديرية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي يحققها المشاركون في المسابقات الرياضية المحلية والدولية تشكل مصدر فخر للقوات المسلحة الأردنية، التي تعمل دوماً على دعم الرياضات كافة، من خلال ممارسة النشاطات الرياضية في وحداتها وتشكيلاتها.