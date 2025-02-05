رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، مديرية الحرب الإلكترونية، وكان في استقباله مديرها.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن المهام والواجبات والجهود المبذولة في المديرية للحفاظ على منظومة أمن المعلومات في المملكة والقوات المسلحة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.