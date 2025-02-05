رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن المهام والواجبات والجهود المبذولة في المديرية للحفاظ على منظومة أمن المعلومات في المملكة والقوات المسلحة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على الخطط وعمليات التطوير والتحديث وبما يتناسب مع طبيعة عمل المديرية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتباتها من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات الموكولة لهم.
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