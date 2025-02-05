 
الأربعاء 2025-02-05 06:05 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية
الأربعاء، 05-02-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، مديرية الحرب الإلكترونية، وكان في استقباله مديرها.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن المهام والواجبات والجهود المبذولة في المديرية للحفاظ على منظومة أمن المعلومات في المملكة والقوات المسلحة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.


واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على الخطط وعمليات التطوير والتحديث وبما يتناسب مع طبيعة عمل المديرية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتباتها من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات الموكولة لهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماما

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يشدد خلال اتصال مع أمير قطر على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني

جلالة الملك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أخبار محلية الملك يؤكد لعباس رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان هام من وزارة التعليم العالي

ثلوج الأردن

الطقس الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المرتفعات - تحديث جديد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توضيح حول دوام المدارس يوم غد الخميس

ا

أسواق ومال سوريا.. ارتفاع الدولار بأكثر من 21% في السوق الموازية



 




الأكثر مشاهدة