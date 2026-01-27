الثلاثاء 2026-01-27 09:07 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

الثلاثاء، 27-01-2026 07:45 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مديرية الحرب الإلكترونية، وكان في استقباله مديرها.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تضطلع بها المديرية في الحفاظ على منظومة أمن المعلومات في القوات المسلحة الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى سير الأمور العملياتية والتدريبية، والخطط المستقبلية التي تنفذها، وعملية التطوير والتحديث التي شهدتها خلال الفترة الماضية.


وبيّن رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية توظيف التكنولوجيا والأنظمة المتطورة بما يواكب طبيعة العمل والمهام، ويعزز القدرة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية، بما يضمن العمل بكفاءة عالية ضمن بيئات العمليات المختلفة.


وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مرتبات المديرية، وما يتمتعون به من احترافية عالية وكفاءة متميزة في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم.

 
 


