رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تضطلع بها المديرية في الحفاظ على منظومة أمن المعلومات في القوات المسلحة الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى سير الأمور العملياتية والتدريبية، والخطط المستقبلية التي تنفذها، وعملية التطوير والتحديث التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
وبيّن رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية توظيف التكنولوجيا والأنظمة المتطورة بما يواكب طبيعة العمل والمهام، ويعزز القدرة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية، بما يضمن العمل بكفاءة عالية ضمن بيئات العمليات المختلفة.
وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مرتبات المديرية، وما يتمتعون به من احترافية عالية وكفاءة متميزة في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية لإدارة النفايات في إيل الجديدة
-
ورشة متخصصة حول الأمن السيبراني في القطاع الصحي
-
الامن العام : نتعامل مع قذيفتين قديمتين وضعهما مقاول داخل مركبته بإربد
-
متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا
-
بيان صادر عن عائلة المجالي
-
وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في غابات جلعد