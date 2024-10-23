رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الدائرة المالية

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مديرية الدائرة المالية، وكان في استقباله مديرها.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عن الإجراءات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية، وأهم الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمليات المالية، إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة تسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات المالية لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية.