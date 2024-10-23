 
الأربعاء 2024-10-23 07:01 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الدائرة المالية

الحنيطي يزور مديرية الدائرة المالية
الحنيطي يزور مديرية الدائرة المالية
الأربعاء، 23-10-2024 06:36 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مديرية الدائرة المالية، وكان في استقباله مديرها.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عن الإجراءات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية، وأهم الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمليات المالية، إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة تسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات المالية لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية.


وبيّن رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة، أهمية التطوير المستمر في آلية عمل مديرية الدائرة المالية ومواكبة التطورات المختلفة التي تخدم عمل المنظومة المالية في القوات المسلحة.
وفي نهاية الزيارة، التقى اللواء الركن الحنيطي عدداً من مرتبات المديرية، ونقل لهم تحيات وثقة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم.

 
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