الثلاثاء 2026-02-10 05:05 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
يوسف أحمد الحنيطي
 
الثلاثاء، 10-02-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (TECHLINE) وكان في استقباله الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الصمادي.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه الرئيس التنفيذي للمصنع منذ تأسيسه عام 2016، ودوره في تصنيع بطاريات الليثيوم الخاصة بالأنظمة الدفاعية والمُسيرات وأنظمة الاتصالات وكوابل الألياف الضوئية، موضحاً اعتماد المصنع على المعايير الدولية في الصناعة والتقنيات الحديثة.


واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الجولة على أحدث خطوط الإنتاج وخدمات فحص الجودة، مؤكداً   أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدرات القوات المسلحة في الاتصالات والأنظمة الرقمية، وصناعة المعرفة للارتقاء بمستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص في المجالات التقنية، بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتطوير الإمكانيات التقنية التي ترتبط بمتطلبات الدفاع الوطني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار الشركات كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

خلال لقائه وفدا من ديوان عشيرة العفيشات

أخبار محلية العيسوي: صمود الأردن بقيادة الملك على ثوابته الوطنية مفتاح استقراره وسيادته

تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat

أخبار الشركات تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat

ب

أخبار محلية السعودية توافق على بدء مباحثات مع الأردن وتركيا للتعاون بالطاقة النووية

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)

ب

أخبار محلية تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار

الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر

خاص بالوكيل الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر



 






الأكثر مشاهدة