رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه الرئيس التنفيذي للمصنع منذ تأسيسه عام 2016، ودوره في تصنيع بطاريات الليثيوم الخاصة بالأنظمة الدفاعية والمُسيرات وأنظمة الاتصالات وكوابل الألياف الضوئية، موضحاً اعتماد المصنع على المعايير الدولية في الصناعة والتقنيات الحديثة.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الجولة على أحدث خطوط الإنتاج وخدمات فحص الجودة، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدرات القوات المسلحة في الاتصالات والأنظمة الرقمية، وصناعة المعرفة للارتقاء بمستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص في المجالات التقنية، بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتطوير الإمكانيات التقنية التي ترتبط بمتطلبات الدفاع الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس
-
العيسوي: صمود الأردن بقيادة الملك على ثوابته الوطنية مفتاح استقراره وسيادته
-
السعودية توافق على بدء مباحثات مع الأردن وتركيا للتعاون بالطاقة النووية
-
تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار
-
مديرة "التطوير الحضري" تتفقد أعمال صيانة بمشروع ضاحية الأميرة إيمان
-
وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة
-
اعلان مهم لجميع المكلفين بخدمة العلم
-
مدير الأمن العام يرعى افتتاح ورشة عمل إقليمية حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود