رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (TECHLINE) وكان في استقباله الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الصمادي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه الرئيس التنفيذي للمصنع منذ تأسيسه عام 2016، ودوره في تصنيع بطاريات الليثيوم الخاصة بالأنظمة الدفاعية والمُسيرات وأنظمة الاتصالات وكوابل الألياف الضوئية، موضحاً اعتماد المصنع على المعايير الدولية في الصناعة والتقنيات الحديثة.