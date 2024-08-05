رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مكتب المفتش العام

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى ايجاز حول والواجبات والمهام والإنجازات والرؤى المستقبلية التي ينفذها المكتب بمختلف المستويات من خلال تقديم عمليات رقابية وإدارية تسهم في رفع كفاءة وجاهزية وفاعلية التشكيلات والوحدات، إضافة إلى وضع آليات واضحة ومحددة للتطوير والتحديث التي ينتجها المكتب في واجباته كافة.
وأوعز اللواء الركن الحنيطي بتطوير المعايير والأسس التي يتبعها المكتب، لتكون وفق أحدث الطرق العملية التي تراعي التطوير والتحديث على المستويات العملياتية والتدريبية واللوجستية للتشكيلات والوحدات، إضافة إلى النهوض بالقوى البشرية من خلال توظيف الكوادر ذات الكفاءة والاحترافية لاستثمارها بشكل يسهم في تحقيق تطلعات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
والتقى الحنيطي مرتبات مكتب المفتش العام، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبدياً اعتزازه وثقته العالية بالمستوى المتميز والجاهزية العالية التي يتمتع بها مكتب المفتش العام.
وفي نهاية الزيارة دوّن اللواء الركن الحنيطي كلمة له في سجل كبار الزوار.
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