رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، كتيبة حرس الحدود الخامسة الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود الأول التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات حول المهام والواجبات المناطة بالمنطقة، والجهود التي تبذلها للتعامل مع مختلف عمليات التسلل والتهريب ضمن منطقة مسؤوليتها، خاصة في ظل الظروف الجوية الراهنة والجاهزية التي تتمتع بها على مستوى المعدات ومنظومة أجهزة المراقبة الليلية والنهارية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة، أهمية توفير كافة الإمكانات والقدرات المتعلقة بأمن وحماية حدود الوطن، ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة في عمليات التطوير والتحديث على الواجهات الحدودية، لمواجهة مختلف أشكال التهديد، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة استقراره.



وفي سياق متصل، زار اللواء الركن الحنيطي قيادة مجموعة نقل المواد والمحروقات إحدى مجموعات النقل العام التابعة لمديرية التموين والنقل الملكي.



واستمع إلى إيجاز قدمه قائد مجموعة نقل المواد والمحروقات بين فيه واجبات المجموعة والجهود التي تقوم بها مديرية التموين والنقل الملكي في نقل وتزويد المستشفيات الميدانية بقطاع غزة ونابلس والمحطات الجراحية في جنين ورام الله التابعات للخدمات الطبية الملكية.