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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهة المنطقة العسكرية الوسطى

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
 
الخميس، 10-04-2025 07:08 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، واجهة اللواء الهاشمي الآلي 51 وقيادة كتيبة الملك غازي الأول الآلية 6 إحدى وحدات اللواء التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة وعدد من قادة الوحدات والتشكيلات.

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واستمع الحنيطي، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه المعنيون عن سير الأمور والإجراءات العملياتية واللوجستية والخطط المستقبلية التي تنفذها المنطقة لدعم وحدات حرس الحدود ضمن منطقة المسؤولية.


وبين خلال لقائه عدداً من نشامى مرتبات المنطقة، أن القوات المسلحة ستبقى درع الوطن وسياجه المنيع، والرديف الأساس الذي يستند إليه الأردنيون في مختلف الظروف والتهديدات، مؤكداً استعدادها التام لمواجهة التحديات التي تستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه.


وتأتي هذه الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، لمتابعة جاهزية وحدات المنطقة العسكرية الوسطى والاطلاع عن كثب على واقع العمل فيها.

 
gnews

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