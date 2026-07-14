رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأسترالية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الأسترالية لدى المملكة، باولا إليزابيث غانلي.

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