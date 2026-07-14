رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأسترالية

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة.
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