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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التونسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 11-11-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، سفيرة الجمهورية التونسية مفيدة الزريبي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.


من جانبها عبرت السفيرة عن تقديرها للدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ودورها في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
gnews

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