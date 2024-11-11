رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التونسية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، سفيرة الجمهورية التونسية مفيدة الزريبي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.