رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة اليونانية في عمان إيريني ريغا.

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