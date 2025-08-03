رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية

وبحث الحنيطي مع السفيرة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية التي تربط البلدين الصديقين، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وآخر التطورات على الساحة الإقليمية.
-
أخبار متعلقة
-
بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد