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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
 
الأحد، 03-08-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة اليونانية في عمان إيريني ريغا.

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وبحث الحنيطي مع السفيرة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية التي تربط البلدين الصديقين، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وآخر التطورات على الساحة الإقليمية.

 
 
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