رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البلغاري

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، سفير جمهورية بلغاريا الصديقة ميتين حسين كازاك.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.