الثلاثاء 2025-05-06 02:44 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البلغاري

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 06-05-2025 02:12 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، سفير جمهورية بلغاريا الصديقة ميتين حسين كازاك.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق الدفاعي البلغاري في عمّان.

 
gnews

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