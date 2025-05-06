رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البلغاري

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق الدفاعي البلغاري في عمّان.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع جديد بـ10.34 مليون دولار لتحسين شبكات المياه في جرش
-
تعيين نزار حداد ممثلاً لمنظمة الفاو ومديراً لبرامجها في السعودية
-
الهواري يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية القطاع الصحي
-
وزير الثقافة يفتتح بازار الخضر السنوي في ماحص والفحيص
-
وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية قطاع المواد الغذائية وارتباطه بالأمن الوطني
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل مطران الروم الأرثوذكس في الأردن
-
ولي العهد يبدأ زيارة عمل لليابان غدا الأربعاء
-
ضبط حفارة وردم بئر مخالفة في الشونة الجنوبية