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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي
 
الأحد، 27-07-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، السفير البولندي المعتمد لدى المملكة لوتسيان كاربنسكي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.


وأكد اللواء الركن الحنيطي، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، خاصة المتعلقة بتبادل الخبرات وتطوير المهارات من خلال التمارين والدورات المشتركة.

 
 
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