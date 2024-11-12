رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الجزائري في عمّان

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك، في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في المجال العسكري.
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