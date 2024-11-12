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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الجزائري في عمّان

الحنيطي يستقبل السفير الجزائري في عمّان
الحنيطي يستقبل السفير الجزائري في عمّان
الثلاثاء، 12-11-2024 03:43 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، السفير الجزائري في عمّان عبد الكريم بحة.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك، في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في المجال العسكري.

 
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