رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الجزائري في عمّان

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، السفير الجزائري في عمّان عبد الكريم بحة.

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