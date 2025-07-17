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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الروماني في عمّان

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الروماني في عمّان
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الروماني في عمّان
 
الخميس، 17-07-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير الروماني في عمّان جورج مايور والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وتطوير مجالات الشراكة، خاصةً في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليمي.


وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رومانيا، مبيناً حرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

 
 
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