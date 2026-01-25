الأحد 2026-01-25 04:37 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير السعودي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، سفير المملكة العربية السعودية في عمّان سمو الأمير منصور بن خالد آل سعود.

وبحث الجانبان أهمية العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


بدوره، أكد السفير السعودي عن تقديره للدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والملحق العسكري السعودي في عمّان.

 
 


مجلس النواب

ا

ل

قل

ب

09ج

-

