رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، خاصة المتعلقة بتبادل الخبرات وتطوير المهارات من خلال التمارين والدورات المشتركة
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