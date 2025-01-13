رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.