رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللواء الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين مثمناً الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في مختلف المجالات، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.
كما ناقش الجانبان آفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات، والتدريب المشترك.
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