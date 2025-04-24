الخميس 2025-04-24 06:45 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان
 
الخميس، 24-04-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، السفير الياباني لدى المملكة هيديكي آساري.

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وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.  


وأكد اللواء الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين مثمناً الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في مختلف المجالات، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.


 كما ناقش الجانبان آفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات، والتدريب المشترك.  

 
gnews

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