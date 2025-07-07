رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان

وبحث اللواء الركن مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأميركي في عمان.
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