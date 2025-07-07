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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
 
الإثنين، 07-07-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفير الأميركي بيتر شيه.اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأميركي في عمان.
 
 
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رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان



 
 





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