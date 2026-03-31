رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج الإغاثة، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.
وأكد اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من النزاعات والكوارث، مشيدًا بمستوى التعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات الإنسانية.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة تجار الألبسة والأقمشة تزور دائرة الجمارك
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود
-
افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء
-
النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة تزور دائرة الجمارك الأردنية
-
نقيب المهندسين الزراعيين: لا مبرر لزيادة تمثيل الحكومة بمجلس إدارة الضمان
-
لجان خدمات المخيمات تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
-
أمانة عمان تطلق حزمة من الإجراءات العاجلة والهامة