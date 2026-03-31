الثلاثاء 2026-03-31 05:23 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الثلاثاء، 31-03-2026 04:46 م

الوكيل الإخباري-      استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، ميريانا سبولياريتش، والوفد المرافق لها.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج الإغاثة، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.


وأكد اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من النزاعات والكوارث، مشيدًا بمستوى التعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات الإنسانية.

 
 


