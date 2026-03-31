رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، ميريانا سبولياريتش، والوفد المرافق لها.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج الإغاثة، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.