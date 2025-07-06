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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس الجامعة الأميركية في مأدبا

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
يوسف أحمد الحنيطي
 
الأحد، 06-07-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، رئيس الجامعة الأميركية في مأدبا، الدكتور مأمون عكروش.

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وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القوات المسلحة والجامعة الأميركية بما يخدم مصالح الجانبين، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة خاصة المتعلقة بتوسيع الشراكة الاكاديمية بين الجانبين.


وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة، عن تقديره الكبير لهذا التعاون الذي يسهم في رفد الوطن بطاقات شبابية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة، التي صاغها جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة في الوصول إلى تعليم جامعي نوعي وفق أعلى المستويات والمعايير.

 
 
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