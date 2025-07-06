رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس الجامعة الأميركية في مأدبا

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، رئيس الجامعة الأميركية في مأدبا، الدكتور مأمون عكروش.

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وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القوات المسلحة والجامعة الأميركية بما يخدم مصالح الجانبين، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة خاصة المتعلقة بتوسيع الشراكة الاكاديمية بين الجانبين.