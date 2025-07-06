رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس الجامعة الأميركية في مأدبا

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القوات المسلحة والجامعة الأميركية بما يخدم مصالح الجانبين، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة خاصة المتعلقة بتوسيع الشراكة الاكاديمية بين الجانبين.
وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة، عن تقديره الكبير لهذا التعاون الذي يسهم في رفد الوطن بطاقات شبابية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة، التي صاغها جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة في الوصول إلى تعليم جامعي نوعي وفق أعلى المستويات والمعايير.
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