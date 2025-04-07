رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس جامعة الدفاع الوطني السعودي

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب بشكل يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات الجيشين الشقيقين.
وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين ودورها في تعزيز القدرات والإمكانات وعلى جميع المستويات.
بدوره، أشاد اللواء الركن الرويلي بما شهدته القوات المسلحة الأردنية من تحديث وتطوير مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة التي تربط الجيشين الشقيقين وخاصة في المجال الأكاديمي والبحثي.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والملحق العسكري السعودي في عمّان.
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