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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس جامعة الدفاع الوطني السعودي

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جانب من اللقاء
 
الإثنين، 07-04-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الإثنين، رئيس جامعة الدفاع الوطني السعودية اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب بشكل يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات الجيشين الشقيقين.


وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين ودورها في تعزيز القدرات والإمكانات وعلى جميع المستويات.


بدوره، أشاد اللواء الركن الرويلي بما شهدته القوات المسلحة الأردنية من تحديث وتطوير مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة التي تربط الجيشين الشقيقين وخاصة في المجال الأكاديمي والبحثي.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والملحق العسكري السعودي في عمّان.

 
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