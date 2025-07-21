رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد الجيش اللبناني

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق. اضافة اعلان





وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، سُبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية الراهنة في المنطقة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي والعماد هيكل إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت مجالات التعاون الثنائي، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف الميادين، وسبل الارتقاء بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات، بما يعكس الحرص المشترك على خدمة المصالح الدفاعية لكلا البلدين، وتحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية.



وبيّن رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون في توظيف الخبرات والكفاءات بمختلف المجالات العسكرية، وبما يعزّز من القدرات ويرتقي بجاهزية القوات المسلحة لكلا الجيشين الشقيقين.



من جانبه، أعرب قائد الجيش اللبناني عن تقديره لمستوى الاحترافية والانضباط الذي تتميز به القوات المسلحة الأردنية، مشيدًا بدورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وبجهودها الإنسانية المبذولة في عدد من المجالات.



وفي نهاية الزيارة، دوّن قائد الجيش اللبناني كلمة في سجل كبار الزوار.



