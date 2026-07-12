رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحديات الأمنية الراهنة.
كما ناقش الجانبان آليات توسيع مجالات التعاون في ميادين التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية وتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين.
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