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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو
 
الأحد، 12-07-2026 02:48 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية اللواء روبرت ديفيس والوفد المرافق له.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحديات الأمنية الراهنة.


كما ناقش الجانبان آليات توسيع مجالات التعاون في ميادين التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية وتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين.

 
 


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