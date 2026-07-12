رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية اللواء روبرت ديفيس والوفد المرافق له.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحديات الأمنية الراهنة.