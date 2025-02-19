رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد العمليات الخاصة الإيطالية الفريق باولو بيزوتتي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.