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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية
الأربعاء، 19-02-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد العمليات الخاصة الإيطالية الفريق باولو بيزوتتي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


 وأكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

 
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