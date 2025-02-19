رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي
-
مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية
-
الإعلام العسكري ينظم معرضاً حول معركة الكرامة في مدارس وزارة التربية والتعليم
-
وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد
-
الملك ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم بين البلدين
-
الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة
-
حزب الاتحاد الوطني ينظم دورة تدريبية مجانية حول التحقق من الأخبار والتعامل مع الإعلام
-
ولي العهد يعزي بوفاة والد زميله في الكتيبة 101