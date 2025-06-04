رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الفرنسية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الأربعاء، قائد العمليات الخاصة الفرنسية اللواء ميشيل ديلبيت والوفد المرافق.

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وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتطوير القدرات الدفاعية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال العمليات الخاصة، إضافة إلى استعراض سبل تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية الراهنة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.