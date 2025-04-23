رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قائد القوات المشتركة الألمانية الفريق ألكسندر سولفرانك والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل ومواجهة التحديات الأمنية، على المستويين الإقليمي والدولي.