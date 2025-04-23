رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل ومواجهة التحديات الأمنية، على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجيشين الصديقين، وأهمية تعزيز أواصر التعاون العسكري من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات العسكرية.
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