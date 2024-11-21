رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوات الدعم الجوي الياباني

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد قوات الدعم الجوي الياباني الفريق تاكيهيرو موريتا والوفد المرافق.

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