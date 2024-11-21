رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوات الدعم الجوي الياباني

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بين الجيشين الصديقين لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، إضافةً إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الحاصلة وآفاق التعاون المشترك.
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