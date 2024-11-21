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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوات الدعم الجوي الياباني

الحنيطي يستقبل قائد قوات الدعم الجوي الياباني
الحنيطي يستقبل قائد قوات الدعم الجوي الياباني
الخميس، 21-11-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد قوات الدعم الجوي الياباني الفريق تاكيهيرو موريتا والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بين الجيشين الصديقين لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، إضافةً إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الحاصلة وآفاق التعاون المشترك.

 
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