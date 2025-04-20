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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا
 
الأحد، 20-04-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد قوة دفاع نيوزيلندا الفريق توني دافيس والوفد المرافق له.

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وجرى للفريق الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الفريق دافيس، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت مجالات التطوير والتحديث في الأسلحة والمعدات والمهام في القوات المسلحة الأردنية، بما ينسجم مع طبيعة التحديات والمتغيرات في المنطقة.

 
gnews

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