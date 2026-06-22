الإثنين 2026-06-22 04:03 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية
 
الإثنين، 22-06-2026 02:57 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية العميد فيصل خان والوفد المرافق.

اضافة اعلان


 وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك، لا سيما في مجالات منظومات الطائرات المسيرة والتقنيات الدفاعية الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، بما يسهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية، وحرص القوات المسلحة الأردنية، على توسيع آفاق التعاون العسكري، وتعزيز تبادل الخبرات بما يواكب التطورات في التقنيات الدفاعية الحديثة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير خارجية إيران عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

عربي ودولي صحيفة: أمريكا وإيران اتفقتا على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة وإصابة 5 أشخاص بحادث تدهور وتصادم في المزار الجنوبي

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يقرر زيادة دعم مشاريع خريجي التدريب المهني مليون دينار إضافية

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس

عربي ودولي فانس: وضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

لهاحا

فن ومشاهير رحيل والد إعلامي شهير يشعل التواصل الإجتماعي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

منتخب الجزائر يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الأردن

كأس العالم منتخب الجزائر يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الأردن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73035 شهيدا، و173368 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023. وأضافت الوزارة ذاتها أن مستشفيات ا

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73035 منذ بدء العدوان الإسرائيلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 