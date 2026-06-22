رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك، لا سيما في مجالات منظومات الطائرات المسيرة والتقنيات الدفاعية الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، بما يسهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية، وحرص القوات المسلحة الأردنية، على توسيع آفاق التعاون العسكري، وتعزيز تبادل الخبرات بما يواكب التطورات في التقنيات الدفاعية الحديثة.
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