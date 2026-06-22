رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية العميد فيصل خان والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك، لا سيما في مجالات منظومات الطائرات المسيرة والتقنيات الدفاعية الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، بما يسهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين.