رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل مطران الروم الأرثوذكس في الأردن

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن مطران الروم الأرثوذكس خريستوفوروس والوفد المرافق.

اضافة اعلان



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور مفتي القوات المسلحة العقيد إمام حسن المخاترة، سُبل تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأديان، والدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في ترسيخ مفاهيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين أفراد المجتمع.