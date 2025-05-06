الثلاثاء 2025-05-06 02:44 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل مطران الروم الأرثوذكس في الأردن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل مطران الروم الأرثوذكس في الأردن
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل مطران الروم الأرثوذكس في الأردن
 
الثلاثاء، 06-05-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن مطران الروم الأرثوذكس خريستوفوروس والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور مفتي القوات المسلحة العقيد إمام حسن المخاترة، سُبل تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأديان، والدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في ترسيخ مفاهيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين أفراد المجتمع.

 
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