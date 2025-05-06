رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل مطران الروم الأرثوذكس في الأردن

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور مفتي القوات المسلحة العقيد إمام حسن المخاترة، سُبل تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأديان، والدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في ترسيخ مفاهيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين أفراد المجتمع.
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