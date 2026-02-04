رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب أمين عام جهاز الخدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، نائب أمين عام جهاز الخدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي تشارلز فريز والوفد المرافق.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعكس عمق الشراكة القائمة في مجالات الأمن والدفاع وبناء القدرات، إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وبين اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية تحرص على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار الإقليمي، وتعزيز منظومات الأمن، من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات، مشيداً بالدور الذي يقوم به الجهاز في دعم البرامج والمبادرات ذات الطابع الأمني والتنموي، مؤكداً أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تشكل عاملاً مهماً في مسار التعاون الدولي الداعم لجهود الأردن في التعامل مع التحديات الأمنية والإنسانية.



من جانبه، أعرب تشارلز فريز عن تقديره للمستوى المتقدم الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، وإسهامها في تعزيز الأمن الإقليمي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يخدم الاستقرار ويعزز المصالح المتبادلة.