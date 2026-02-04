رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب أمين عام جهاز الخدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعكس عمق الشراكة القائمة في مجالات الأمن والدفاع وبناء القدرات، إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبين اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية تحرص على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار الإقليمي، وتعزيز منظومات الأمن، من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات، مشيداً بالدور الذي يقوم به الجهاز في دعم البرامج والمبادرات ذات الطابع الأمني والتنموي، مؤكداً أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تشكل عاملاً مهماً في مسار التعاون الدولي الداعم لجهود الأردن في التعامل مع التحديات الأمنية والإنسانية.
من جانبه، أعرب تشارلز فريز عن تقديره للمستوى المتقدم الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، وإسهامها في تعزيز الأمن الإقليمي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يخدم الاستقرار ويعزز المصالح المتبادلة.
حضر اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي: التعاون العسكري مع مصر نموذج للعمل المشترك
-
توجه لشمول سائقي التطبيقات الذكية في الضمان الاجتماعي
-
الضمان : الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة
-
وزير الزراعة يتفقد مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة
-
العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات
-
كشف نتائج التحقيق بارتفاع فواتير كهرباء الأردنيين
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير التركي في عمّان
-
فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان