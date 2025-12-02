الثلاثاء 2025-12-02 04:21 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي
الثلاثاء، 02-12-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، رئيس أركان القوات الإيطالية الفريق أول لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق.

اضافة اعلان


وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الإيطالي، أوجه التعاون العسكري والدفاعي، ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء الأمن والاستقرار الدوليين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع الأردن بإيطاليا، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين

القاضي يلتقي السفير البلغاري

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير البلغاري

جرش

أخبار محلية مديرية زراعة جرش تضبط أحد المعتدين على الأشجار الحرجية

و

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ولدينا اكتفاء ذاتي في الخضار والفواكه والدواجن وبيض المائدة

ا

أخبار محلية وزير الزراعة: 80-85 دينارا سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حجم 16 كغم من تونس وإسبانيا

بورصة عمان

اقتصاد محلي 6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

ةت

فيديو منوع متداول: طريقة غريبة لتحضير الشاي



 
 





الأكثر مشاهدة