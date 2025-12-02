رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الإيطالي، أوجه التعاون العسكري والدفاعي، ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع الأردن بإيطاليا، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين.
