رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، رئيس أركان القوات الإيطالية الفريق أول لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق.

اضافة اعلان



وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الإيطالي، أوجه التعاون العسكري والدفاعي، ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء الأمن والاستقرار الدوليين.