رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكويتي

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية والكويتية، وآلية تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار المشترك.
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