الأربعاء 2026-06-03 06:41 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكويتي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكويتي
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكويتي
 
الأربعاء، 03-06-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج الشريعان والوفد المرافق.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية والكويتية، وآلية تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.


وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار المشترك.

 
 


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