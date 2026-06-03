رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكويتي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج الشريعان والوفد المرافق.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية والكويتية، وآلية تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.