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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدولة الأقدم بوزارتي الدفاع والقوى العاملة السنغافوري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدولة الأقدم بوزارتي الدفاع والقوى العاملة السنغافوري
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدولة الأقدم بوزارتي الدفاع والقوى العاملة السنغافوري
الخميس، 13-02-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة وزير الدولة الأقدم بوزارتي الدفاع والقوى العاملة في سنغافورة السيد زكي محمد والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، إضافةً إلى دعم الجهود الإغاثية وتقديم المساندة للأشقاء في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.


وعبّر الضيف عن تقديره للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لقطاع غزة، ودور المملكة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.


يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية استقبلت، أمس الأربعاء طائرتي مساعدات إنسانية من جمهورية سنغافورة، ليصار إرسالها إلى قطاع غزة.

 
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