رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وفدًا عسكريًا إماراتيًا برئاسة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية والدفاعية، بما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات الأمنية الراهنة.



وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية، والتي تترجم رؤى وتطلعات قيادة البلدين الشقيقين، مشيدًا بالتعاون العسكري المتميز بين الجيشين، والذي يسهم في تعزيز التكامل والاستعداد لمواجهة التحديات المشتركة.



من جانبه، ثمّن اللواء الكعبي الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الأردني في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجيشين في مختلف المجالات.