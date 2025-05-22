رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من الصليب الأحمر

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفداً من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، برئاسة السيدة سارة أفريلود.

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وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج الإغاثة، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.



وأكد اللواء الحنيطي أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من النزاعات والكوارث، مشيداً بالتعاون المستمر بين الطرفين في مختلف المجالات الإنسانية.