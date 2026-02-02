رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدًا من شركة "نورينكو" الصينية

11:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763035 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، القائم بأعمال رئيس شركة الصناعات الدفاعية الصينية "نورينكو" جي وي، والوفد المرافق له. اضافة اعلان





وأكد اللواء الركن الحنيطي، خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، أهمية مواصلة التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة، لا سيما في المجالات الدفاعية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية من خلال الاطلاع على أحدث التطورات في الصناعات العسكرية، وبما يسهم في دعم قدرات القوات المسلحة الأردنية، ورفع مستوى جاهزيتها وكفاءتها.



من جانبه، ثمّن الضيف جي وي الدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص الشركة على توسيع آفاق التعاون مع الأردن.

تم نسخ الرابط





