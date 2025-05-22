رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا من وزارة الدفاع لجمهورية ألبانيا

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، سبل تعزيز التعاون العسكري في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعربت أبراجدا عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
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