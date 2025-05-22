رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا من وزارة الدفاع لجمهورية ألبانيا

07:13 م

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، وفدا من وزارة الدفاع لجمهورية ألبانيا برئاسة نائبة وزير الدفاع بليرينا أبراجدا، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. اضافة اعلان





وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، سبل تعزيز التعاون العسكري في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.



وأعربت أبراجدا عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.



وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.