رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا.

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وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات الإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.