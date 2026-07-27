رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات الإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللواء الركن الحنيطي أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
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