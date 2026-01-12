الإثنين 2026-01-12 04:54 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة
 
الإثنين، 12-01-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات الإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.


وأكد اللواء الركن الحنيطي، أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ مبادئ الشرعية الدولية، وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

 
 


رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة

