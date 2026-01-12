رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات الإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.