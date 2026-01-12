رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات الإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللواء الركن الحنيطي، أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ مبادئ الشرعية الدولية، وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
